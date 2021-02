Cristian Rosci è il nuovo “baby sindaco” di Sante Marie. A eleggerlo sono stati gli oltre 80 alunni della scuola primaria “Lombardo Radice”. Il suo primo progetto è quello di creare un orto botanico nella scuola per lo studio delle piante.

Il baby sindaco, che è stato accolto in Comune con tutti la sua squadra dal primo cittadino, Lorenzo Berardinetti e dall’assessore alla Scuola, Simonetta Lattanzi, sarà affiancato da Maria Carmen Rubeo, Sveva Rossi, Thomas Marzicchi, Beatrice ed Elena Commandè, Altea Giuliani e Greta Pisciotta.

L’amministrazione comunale ha stanziato 500 euro da destinare a iniziative proposte dal consiglio comunale baby.

Tante sono le idee già pronte che il sindaco Rosci ha elencato davanti al sindaco e all’assessore, alla preside Clementina Cervale, alle insegnanti e agli alunni della scuola.

“Ringrazio tutti quelli che ci ha votato e sostenuto”, ha spiegato il sindaco baby, “ringrazio anche l’altra lista per aver partecipato a queste elezioni, il sindaco Berardinetti la preside e le maestre. Abbiamo già tante idee come creare un orto botanico per lo studio delle piante e magari un museo per studiare gli animali. Vogliamo poi contribuire a organizzare l’iniziativa bimbi in bici e delle escursioni nella riserva Grotte di Luppa. Sono molto emozionato per il mio ruolo, questo è il mio ultimo anno in questa scuola e porterò con me dei bellissimi ricordi”.

“Il mio augurio per il baby sindaco e i consiglieri comunali dei ragazzi è che mantengano sempre lo stesso entusiasmo che li ha visti coinvolti in questo progetto, un ringraziamento particolare alle insegnanti della scuola Lombardo Radice di Sante Marie che hanno guidato i ragazzi in questo laboratorio attivo di educazione civica”, ha commentato l’assessore Lattanzi alla fine dell’incontro.

4 febbraio 2021