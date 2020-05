La croce Rossa di Pescara e Spoltore in lutto per la morte di Stefano D’Ambrosio, storico volontario che avrebbe compiuto 49 anni il prossimo luglio. Viene ricordato per la sua dedizione al volontariato e per il suo spirito di appartenenza rimasti immutati durante gli oltre venti anni di servizio nella Croce Rossa. Lascia la compagna Emilia, la mamma Giuliana, le sorelle Natascia e Muriel.