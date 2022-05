CROCE ROSSA, UN ABBRACCIO PIENO DI GRATITUDINE DALLA CITTÀ DI AVEZZANO

Responsabili ricevuti in sala consiliare da Di Berardino L’8 marzo il comune si tinge di rosso

L’8 maggio si celebra la “Giornata Mondiale della Croce Rossa” e l’amministrazione Di Pangrazio ha voluto ricevere in municipio una delegazione di responsabili dell’organizzazione di Volontariato che da 150 anni assiste uomini e donne in tutto il mondo, sia in tempo di pace che di conflitto.

Alcuni rappresentanti dell’’associazione, posta sotto l’altro patronato del Presidente della Repubblica, sono stati invitati nella sala consiliare del municipio di Avezzano per “un momento di riflessione e ringraziamento – sottolinea il vicesindaco Domenico Di Berardino – per il notevole impegno profuso nelle molteplici attività sia sul territorio nazionale che internazionale”.

Presenti il Coordinatore del Centro Operativo di Emergenza nazionale Pierluigi De Ascentis, Loredana Narcisi del Comitato Regionale Abruzzo e Alessia Giannantonio consulente legale della Croce Rossa di Avezzano, intervenuta in rappresentanza della Presidente Gabriella Tabacco. Per tutti una pergamena targata comune di Avezzano ma soprattutto la riconoscenza dell’intera città per quanto i volontari fanno ogni giorno nel solco dei sette principi fondamentali della umiltà, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità adottati dalla conferenza internazionale di Vienna del 1965.

“Questo fine settimana partirà il 18° convoglio verso l’ucraina. Essere abbracciati dalle guardie di frontiera e dalle consorelle è un’emozione indescrivibile. La prima volta, arrivato lì, ho incontrato un volontario che veniva dal Sudamerica. Era venuto da solo per dare aiuto – dice De Ascentisis – prima di ricevere la pergamena dal vicesindaco Di Berardino rivolgendo poi un ringraziamento sentito, anche se formulato a distanza, alla Prof.ssa Maria Teresa Letta “il centro di Avezzano, il 7 aprile 2009, è nato grazie a lei, al suo grande cuore”. Un saluto affettuoso alla storica colonna portante della Croce Rossa impossibilitata a partecipare, condiviso da tutti i presenti tra cui la dirigente del settore sociale Laura Ottavi, il capo di Gabinetto Tiziano Zitella, la consigliera comunale Antonietta Dominici, e per la Croce Rossa, la Responsabile del Centro Antiviolenza psicologa Eleonora Tomei, le responsabili del centro operativo Maria Tempesta e Rita Panunzi, e gli operatori dell’area sanitaria Angela Nuccilli, Filippo Lapolla, Vincenzo Angeloni, Anselmo Antonelli.

L’8 maggio, per la Giornata mondiale della Croce Rossa, il comune di Avezzano sarà illuminato di rosso. Comune in cui, da oggi, è custodita la bandiera donata dai volontari.