CROCE VERDE VALLE ROVETO ASSUME UN INFERMIERE: ECCO COME PARTECIPARE

La pubblica assistenza Croce Verde Valle Roveto ha indetto un AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE finalizzato all’assunzione di n.1 INFERMIERE con contratto a tempo pieno e determinato, per 6 mesi, con possibilità di riconferma per periodo pari o superiore.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 23 Agosto 2021 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico, che è consultabile al seguente link: http://www.croceverde-civitellaroveto.org/index.php/notizie-in-verde/125-avviso-pubblico-di-selezione