CS/AL COMUNE DI CELANO LA CAMPAGNA DI MICROCHIPPATURA CANI: VICESINDACO IANNI: “LA BUONA PARTECIPAZIONE RISCONTRATA NEGLI ANNI SCORSI CI SPRONA A CONTINUARE SU QUESTA STRADA

Il Comune di Celano promuove la campagna di microchippatura della ASL 1 Abruzzo, invitando tutti i proprietari di cani a procedere con l’applicazione del microchip sui propri animali. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione “Per coloro che non hanno voce”, ha l’importante obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di regolarizzare l’iscrizione all’anagrafe canina, contribuendo così a combattere il fenomeno del randagismo e a prevenire l’abbandono degli animali.

Il vicesindaco Piero Ianni, promotore dell’iniziativa, ha dichiarato: “Questa campagna è per noi di fondamentale importanza e rappresenta un passo importante verso la tutela degli animali. La buona partecipazione riscontrata negli anni scorsi ci sprona a continuare su questa strada. Un gesto semplice come il microchip può fare la differenza: non solo aiuta ad identificare i cani smarriti, ma agisce come deterrente contro l’abbandono. Desidero esprimere il mio profondo riconoscimento alla ASL 1 Abruzzo, rappresentata, in questa occasione, dal Dottore Pisegna Orlando Nicola e dal Dottore Cesile Michele, alla Polizia Locale Marsica e all’associazione che opera instancabilmente per la lotta al randagismo. La loro dedizione è preziosa e fondamentale per il successo di questa iniziativa”.

L’evento si svolgerà sabato 5 aprile 2025, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, in via dello Sport, presso il parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport ( in caso di pioggia la manifestazione si terrà presso il deposito comunale, via della Torre).

Dalle 11:00 alle 12:30, i cittadini avranno l’opportunità di incontrare l’educatore cinofilo Giuseppe Del Rosso, che sarà a disposizione per rispondere a domande e fornire consigli sulla gestione quotidiana del proprio animale domestico.

I cittadini residenti a Celano potranno procedere con la microchippatura del proprio cane direttamente presso il servizio veterinario della ASL 1 Abruzzo, in via Monte Velino 18, previo appuntamento telefonico al numero 0863 499839 e dopo aver effettuato il pagamento del bollettino sul c/c 13731674 intestato alla ASL 1, con causale “Servizio Veterinario Sanità animale microchippatura n. 1 cane”.