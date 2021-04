CUCCIOLI ABBANDONATI NEL FUCINO

Li hanno lasciati abbandonati nel Fucino a morire, se non fisse stato il provvidenziale arrivo di due ragazzi extracomunitari che li hanno portati al servizio veterinario della Asl. Sfortunati protagonisti di questa triste vicenda 8 cuccioli di cane di circa due mesi. Cuccioli che saranno portati in canile dove passeranno, al meno che qualcuno non li adotti, la loro vita.

Se qualcuno volesse salvarli può scrivere al 339 365 2533 o contattare il Canile Sanitario di Sante Marie(AQ).