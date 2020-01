CUCCIOLO DI CANE MAREMMANO ABBANDONATO IN AUTOSTRADA, SALVATO DA UN’AUTOMOBILISTA

Vede un cucciolo smarrito sull’autostrada e lo salva. Una storia che fortunatamente ha avuto un lieto fine per Teddy, cucciolo di razza maremmana che è stato abbandonato sulla A 14 nei pressi di Senigallia.

Un’automobilista infatti lo ha notato che vagava disorientato lungo il tratto autostradale, subito ha deciso di intervenire, fermato la macchina è riuscito a prendere il cucciolo mettendolo così in sicurezza.

Un gesto importante, un atto umano che questa persona, alla quale vanno gli apprezzamenti di tutti, ha compiuto senza pensarci due volte, a differenza del delinquente che ha invece abbandonato il povero animale in autostrada, fatto gravissimo considerando che il cucciolo non solo poteva essere investito, ma la sua presenza lungo la carreggiata avrebbe potuto provocare anche incidenti gravi.

FOTO CORRIEREADRIATICO.IT