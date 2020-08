DA DOMANI TORNA PERCORRIBILE IL CANYON DELL’APPENNINO CENTRALE, SODDISFAZIONE DEL SINDACO DI AIELLI DI NATALE

Domani tornerà fruibile il percorso delle Gole di Aielli-Celano, una notizia attesa da oltre 10 anni dagli amanti della montagna e della natura.

Una giornata importante che vedrà i tre sindaci dei territori attraversati dal Canyon,(Celano, Aielli, Ovindoli), ritrovarsi insieme domani alle 12.30, per partecipare alla cerimonia di riapertura.

“Causa una serie di ordinanze emesse negli anni passati, le abbiamo dovute in qualche modo nascondere per troppo tempo”, ha spiegato il primo cittadino di Aielli Enzo Di Natale. È stato come avere una Ferrari, in garage, senza chiavi.

Ora però la nostra offerta turistica si arricchisce di una nuova perla, un’altra freccia si aggiunge al nostro arco.

Domani riaprono i cancelli di uno dei siti naturalistici più belli e affascinanti del centro Italia.

Le Gole (a me piace molto di più chiamarle così, senza campanilismo e senza aggiunte) territorio di confine spettacolare tra Aielli e Celano, dopo uno studio commissionato dalla Regione Abruzzo, tornano percorribili e fruibili.

Sarà un’occasione unica per la crescita del territorio, un potenziale enorme per tutta la Marsica.

Saperle valorizzare sarà la sfida di tutti gli enti coinvolti. Noi siamo pronti”.