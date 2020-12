DA SABATO, AVEZZANO SI ILLUMINA PER IL NATALE. DI STEFANO: “UN LAVORO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E IMPRENDITORI”

Adotta una luminaria” è l’iniziativa partorita dal Comune e raccolta da numerosi imprenditori che illuminerà il Natale della città di Avezzano. Un tema sacro scelto per le principali vie del centro come Via Garibaldi, Corso della libertà, via Corradini, piazza della Repubblica, piazza Risorgimento.

“Le luminarie saranno accese sabato 12 alle 18 come concordato con le associazioni di categoria. In un momento così complesso, la città sarà illuminata in segno di vicinanza al mondo del commercio e dei cittadini e di rispetto per la tradizione”, afferma Pierluigi DI Stefano, assessore al commercio, “abbiamo scelto il sacro come emblema di speranza, rinascita e ripartenza dopo questo periodo che ha coinvolto profondamente la popolazione”.

Per creare l’atmosfera natalizia in città, il Comune ha potuto contare sul prezioso sostegno di imprenditori ed istituti di credito che stanno supportando l’iniziativa.

Si fa presente altresì che sono stati posizionati due alberi dinanzi al municipio e in piazza Risorgimento.