DAL CENTRO FAMIGLIA DIOCESANO UN PERCORSO PER FIGLI DI GENITORI SEPARATI

L’ASSOCIAZIONE CENTRO FAMIGLIA AMORE E VITA nell’ambito del Progetto “Spazio famiglia” (Le nuove sfide educative) PRESENTA “FAMIGLIE IN CAMMINO” il 4° Percorso “Guardami …ascoltami”, un gruppo di ascolto per FIGLI DI GENITORI SEPARATI (fascia di età 6-11 anni).

A CHI È RIVOLTO e PERCHÉ

Il gruppo di ascolto si rivolge a bambini dai 6 agli 11 anni, figli di coppie divise, ed è finalizzato a promuovere il benessere del bambino all’interno del proprio sistema familiare in cambiamento.

QUANTO DURA e COME SI SVOLGE

Il percorso si realizza in 4 INCONTRI pomeridiani della durata di 2 ore ciascuno (è prevista una pausa per la “merenda”) a cadenza settimanale. Nella seconda ora dell’ultimo incontro sono attesi anche i genitori. Al termine del percorso i genitori che lo desiderano possono chiedere un colloquio congiunto con la conduttrice del gruppo.

CON CHI, QUANDO e DOVE

Gli incontri saranno condotti dalla d.ssa Giovanna Di Vito, Psicologa, Mediatrice familiare e si terranno: MARTEDÌ 4, 11, 18 e 25 FEBBRAIO dalle 17 alle 19 presso i locali della Scuola paritaria San Giovanni, Via Genova 2, Avezzano.

COME ISCRIVERSI

L’iscrizione del figlio dovrà essere fatta congiuntamente dai genitori, entro il 31 gennaio 2020 su apposita Scheda.

Progetto realizzato con il contributo della Regione Abruzzo Piano Famiglia Regionale Il progetto ” SPAZIO FAMIGLIA. Le nuove sfide educative” promosso dal COMUNE DI AVEZZANO in partnership con L’ASSOCIAZIONE CENTRO FAMIGLIA AMORE E VITA, il CONSULTORIO FAMILIARE C.I.F. ONLUS di Avezzano e finanziato dalla REGIONE ABRUZZO, nasce dalla volontà di sviluppare, sul territorio, politiche di sostegno alla famiglia capaci di costruire uno “spazio” in cui dare impulso ad una rete di interventi orientati, in particolare, alla promozione e al sostegno della genitorialità, attraverso un approccio che mira ad affiancare e sostenere le risorse personali e familiari in un’ottica di sviluppo comunitario.