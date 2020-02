DAL CORONAVIRUS SI PUO’ GUARIRE: IN CINA 243 PAZIENTI DIMESSI, 72 IN UN SOLO GIORNO

Dopo l’isolamento del Coronavirus all’ospedale “Spallanzani” di Roma , che fa ben sperare per un rapido vaccino in grado di debellarlo, dalla Cina giungono, intanto, buone notizie sul fronte della guarigione di alcuni pazienti. Gli ultimi dati forniti da Pechino, infatti, non segnalano solo il record di vittime in un solo giorno ma anche il record di pazienti guariti dal coronavirus in appena 24 ore. Secondo i report pubblicati dalle autorità sanitarie di Wuhan, la zona epicentro del contagio e per questo messa in quarantena, in un solo giorno sono state 72 le persone dimesse dagli ospedali della zona e adesso sono in tutto 243 le persone che hanno superato la malattia e sono stati mandati a casa dopo il ricovero. La dimissione dei pazienti cinesi, come spiegano le autorità locali, avviene quando i sintomi spariscono, la temperatura rientra in un range normale per almeno tre giorni e il test sull’acido nucleico mostra un risultato negativo per due volte in due test eseguiti a 24 ore l’uno dall’altro.