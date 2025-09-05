Dal Principato di Monaco a Cerchio: Leonardo Saviano alla presentazione del libro su Mazzarino

Sabato 6 settembre, alle ore 16.30, la sala del Palazzo Comunale di Cerchio ospiterà l’ultimo appuntamento estivo dedicato alla presentazione del libro Giulio Mazzarino | L’abruzzese alla corte del Re Sole, firmato da Alina J. Di Mattia. La data ha un significato speciale: coincide con i Festeggiamenti della Madonna delle Grazie e con il ritorno dell’autrice nel suo paese d’origine, per condividere con i concittadini il risultato di una lunga e appassionata ricerca.

Il volume ha ottenuto l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo e il sostegno della Fondazione Carispaq, che ne ha riconosciuto il valore formativo, destinandolo anche a percorsi scolastici e considerandolo uno strumento di divulgazione storica per le nuove generazioni. Tra gli altri, ha ricevuto anche il patrocinio del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM), a conferma del valore culturale e identitario riconosciuto all’opera, de I Parchi Letterari Italiani, del Comune Città di Pescina e del Centro Studi Mazzarino.

L’iniziativa vedrà la partecipazione straordinaria del prof. Leonardo Saviano, docente di Storia delle Dottrine Politiche presso l’Università Federico II di Napoli, esperto del Principato di Monaco e già Segretario Generale della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. La scrittrice gli ha dedicato il libro, riconoscendo il ruolo determinante avuto nella fase di stesura: «Il professore – racconta Di Mattia – mi ha accompagnata passo dopo passo, offrendo consigli preziosi, orientando la ricerca sulle fonti e aiutandomi a unire solidità scientifica e chiarezza narrativa».

Il prof. Saviano, dal canto suo, considera il libro «il primo contributo organico pubblicato in Italia sulla figura del più importante personaggio del Seicento» e spiega: «Per me seguirne la realizzazione è stato come assistere a una tesi di laurea, con lo stesso coinvolgimento e la stessa dedizione».

A condurre l’incontro sarà il giornalista Sergio Venditti (rivista Tempo Presente), con letture interpretate dalla cantattrice Giovanna Luisi.

Dopo una stagione estiva densa di appuntamenti letterari, il libro intraprenderà un percorso internazionale: dal Principato di Monaco, legato alla Casata dei Mazarin grazie al matrimonio del 1777 tra Louise d’Aumont, duchessa di Mazarin e discendente del Cardinale, e il futuro principe Honoré IV Grimaldi, fino a New York, dove l’autrice sarà ospite dell’Istituto Italiano di Cultura.

Nel frattempo, accanto al saggio su Mazzarino, Alina J. Di Mattia ha proposto al pubblico anche il suo nuovo romanzo, Il Sesto Sentire. Un testo intimo e toccante che, partendo da un lutto personale, si apre a riflessioni universali sul dolore e sulla possibilità di trasformarlo in significato.

L’evento di Cerchio sarà dunque occasione di incontro, memoria e identità, offrendo al pubblico un doppio sguardo: quello della storia che illumina le radici e quello della scrittura interiore che parla al cuore.