DALLE 17 DI OGGI POMERIGGIO PIAZZA RISORGIMENTO SI TRASFORMERÀ IN UNA MAXI-ARENA PER TUTTI I TIPI DI SPORT: TORNA L’ADRENALINA DI ‘AVEZZANO IN MOVIMENTO’

Archiviata con successo e con grandi numeri la terza edizione di ‘Avezzano Bimbi’, l’esplosione di colori, questo pomeriggio, lascerà il palcoscenico di Piazza Risorgimento ad ‘Avezzano In Movimento’, manifestazione promossa dal Comune di Avezzano e giunta alla seconda edizione. Torna, più ricca e con un format ampliato di quattro giorni, la festa di tutti gli sport nel cuore di Avezzano; tutte le discipline sportive che si praticano sul territorio comunale, dal Rugby al Padel, dal Nuoto alla Danza, infatti, a partire da oggi, 7 settembre, fino al 10, prenderanno pieno possesso della Piazza principale della città, trasformandola in un’arena per prove gratuite ed esibizioni.

Tutto lo sport per tutti e con tutti i tipi di campo possibili: questo è e sarà ‘Avezzano in Movimento’. Grazie, inoltre, al supporto del direttore tecnico Roberto Cotturone, quest’anno la manifestazione si arricchisce ancora di più: non solo competizioni, partite, gare e possibilità di praticare il proprio sport del cuore, ma anche conoscenza, ritmo, approfondimento e tematiche di spiccata attualità. In piazza, in un salotto inusuale, si terranno talk e convegni con ospiti di spessore.

Verrà premiata, nel corso della prima giornata di ‘Avezzano in Movimento’, la scampionessa di pugilato della palestra Sauli Boxe di Civitella Roveto Olena Savchuk, atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, che proprio di recente ha gareggiato ai Mondiali di New Delhi. “A Piazza Risorgimento – avverte l’assessore allo sport Pierluigi Di Stefano – verranno allestiti gratuitamente dal Comune campi da tennis, da pallavolo, da calcio e calcetto, e una parete per l’arrampicata”. Sabato 9 settembre, invece, la manifestazione si tingerà di inclusività, con la presenza di campioni paralimpici. Saranno ospiti di ‘Avezzano in Movimento’ Jacopo Luchini, atleta della Nazionale Paralimpica di Snowboard, componente del Gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ed Elisabetta Bisegna, star del basket in carrozzina, originaria propria di Avezzano. Inoltre, giocheranno sul campo da hockey di ‘Avezzano in Movimento’ gli sportivi dell’ASD Uguali nello sport: squadra di hockey formata da atleti con disabilità, alcuni dei quali selezionati per rappresentare indossare la maglia azzurra della Nazionale.