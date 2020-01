DanzArte – intervista al presidente nazionale dell’OPES DANZA – Enrico Di Prisco

OPES ITALIA ente di propaganda sportiva riconosciuto dal CONI, OPES DANZA settore danza dell’Opes Italia

oggi ho l’onore d’intervistare per DanzArte il dott. Di Prisco , responsabile nazionale dell’OPES DANZA.

Parlare di danza per lei cosa vuol significare ?

Quando Parlo di Danza, personalmente, parlo della mia vita dopo la mia famiglia. Oggi parlo di Danza in Rappresentanza di 100.000 Ballerini Iscritti in OPES DANZA

L’importanza di questa arte per un giovane, e non ?

Poiché si tratta di un’attività per lo più aerobica, aumenta la forza, la resistenza e tonifica i muscoli. Inoltre, grazie al valore aggiunto dato dal muoversi a ritmo di musica, è un toccasana per migliorare l’agilità, l’equilibrio e la coordinazione di un individuo anche nei meno giovani.

La nostra nazione come si rapporta con questa arte?

Oggi la Danza in Italia viene vista come Sport non Come Arte in quanto è una disciplina Riconosciuta dal CONI.

lei da resp. nazionale dell’Opes Danza fa parte di questo mondo, ma come si raffronta l’Opes in questa antica arte?

L’Opes direi che si raffronta molto molto bene, in quanto oggi siamo unente Leader in Italia del Settore Danza

Che cos’è l’Opes Italia e naturalmente l’Opes danza?

L’OPES ITALIA è un Ente riconosciuto Dal CONI, come presidente dell’ente vi è il Dott. Marco Perissa. Io Rappresento il settore nazionale della Danza in OPES

L’importanza della formazione di un allievo e quella di un insegnante?

uno dei progetti principali formativi per gli allievi sono è stato attuato dall’opes danza, rilasciando ad Ogni Allievo, per ogni iscrizione di un Concorso, un aborsa di studio del Valore di € 150 sulla propria formazione. Un insegnante che vuole continuare il suo persorso da docente, ha l’obbligo di continuare la sua formazione ed adeguarsi all’evoluzione della danza

In Italia la formazione del settore insegnanti purtroppo ha molte lacune, come l’Opes Danza argina queste lacune nella formazione?

Opes Danza, attua dei seminari periodici in collaborazione con i nostri docenti, sull’alta formazione degli insegnanti, prima che gli stessi insegnanti ovviamente si accingono in sala ad istruire i propri allievi

Purtroppo in Italia il mondo della danza è stato screditato dai tanti talent,o format televisivi, che sformano fantomatici ballerini senza repertorio, cosa consiglia ad un aspirante allievo?

L’Opes Danza Organizza l’evento piu’ grande in italia, dove i docenti non sono Televisivi, ma devono avere un curriculur artistico eccellente, rilasciando 60 Ore di Lezioni suddivise in 5 Sale per 20 Disciplie proprio per far capire loro di non essere dipendendi dagli artisti televisivi che saranno anche eccellenti, ma non devono sottovalutare chi non sceglie il percorso televisivo

In Abruzzo avete una partnership importante, con la RSA Royal Stage Academy, che organizza stage e formazione?

La Partneship cn la RSA è stata sposata proprio dall’idea dell’alta formazione sia per docenti per per ballerini ( futuri docenti)

Grazie dott. Di Prisco per questa intervista le auguro un buon lavoro.