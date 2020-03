DanzArte – la ROYAL STAGE ACADEMY presenta concorso fotografico di danza ” La danza non si ferma “

per dar modo a tutti i ballerini di restare vivi

La Royal stage Academy, per dar modo ai danzatori di restare vivi, organizza un concorso fotografico di danza ” LA DANZA NON SI FERMA ” aperto a tutti. Tutte le foto saranno votate da una giuria tecnica, diretta dai maestri Umberto D’Alba ( direttore artistico della The Soul Flies Accademy d Carsoli AQ) e dalla maestra Barbara Lavalle ( direttrice artistica della Performance Arts School di Aprilia LT).

regolamento:

1. invia una foto artistica con nome cognome città e recapito telefonico

2. puoi inviare le tue foto dal 17 Marzo al 3 Aprile, il 5 saranno decretati i vincitori

3 saranno premiate le prime tre foto piu’ votate

4 le foto saranno giudicate da una giuria tecnica

5. i premi saranno : terzo posto una borsa di studio RSA del valore del 30% valida per tutti gli eventi stage del 2020, secondo posto una borsa di studio RSA del valore del 50% valida per tutti gli eventi stage del 2020, il primo posto una borsa di studio RSA del valore del 100% per tutti gli eventi stage del 2020 ed inoltre due articoli giornalistici ( uno generico di comunicazione del vincitore del concorso, ed uno personale come intervista ) su DanzArte ( l’articolo sarà divulgato in campo nazionale.

6. le foto possono esser inviate tramite la pagina facebook (dal pulsante whatsapp ) oppure sulla pagina Instagram royalstageacademy…………..

IL CONCORSO E’ ANCHE SU DANZASI ED I VINCITORI SARANNO PUBBLICATI SUL MENSILE DANZASI’ DI MAGGIO