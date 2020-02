DanzArte – Le danze del sud, la pizzica, la taranta

intervista a STEFANO CAMPAGNA – Membro ufficiale del corpo di ballo de LA NOTTE DELLA TARANTA

Oggi per la rubrica DanzArte abbiamo il piacere di ospitare il maestro STEFANO CAMPAGNA , ballerino e membro ufficiale de LA NOTTE DE LA TARANTA.

1. chi è Stefano Campagna

Stefano Campagna? è un giovane(ancora posso dirlo) danzatore che ha nutrito fin da piccolissimo una grande passione per la danza a 360°. Nello specifico per le Danze Tradizionali. Tutt’ora impegnato nella divulgazione di queste splendide danze che ci rappresentano in Italia e nel mondo

2. che cos’è la pizzica per lei ?

Bhe la Pizzica per me rappresenta una delle mie più grandi passioni. Se pur lontana dal mio luogo di nascita,da subito ho sentito questo forte legame così viscerale e profondo che mi lega ad essa. Un energia e una forza di cui non si può far a meno

3. da dove nasce questa sua passione?

La mia passione per la pizzica pizzica nasce quasi per caso. Nasce nel mio paese. Castro dei Volsci a ben 500 km di distanza da quella che è la patria della pizzica. Dove c’era questo stupendo concerto;

non ho potuto far altro che ballare per tutta sera!

4. quando parliamo di pizzica parliamo di un ballo popolare , da dove nasce?

Si esattamente. Parliamo di un espressione che arriva dalla tradizione coreutica di uno specifico luogo.

Nel caso della Pizzica Pizzica stiamo parlando della bassa Puglia, precisamente nella zona del Salento.

Le sue origini sono antichissime.

5. le danze popolari sono gli ingredienti di ogni luogo, la pizzica e le danze popolari del sud sono essenzialmente la loro carta d’identità?

Beh diciamo di sì.

Una parte fondamentale rappresentano danza e la musica per quelle che sono le tradizioni di ogni luogo. Diciamo anche che in alcuni luoghi si è mantenuto di più il desiderio di farle vivere e ritrasmetterle,in altri un po’ meno.

6. lei oltre ad avere corsi nel lazio ed in Abruzzo è membro del corpo di ballo de LA NOTTE DELLA TARANTA, ci parla di questa straordinaria esperienza?

Beh qui le emozioni e le sensazione da riportare sarebbero tantissime.

Un esperienza fantastica, che ti porti dentro sempre. Ogni anno sono emozioni e crescita professionale che tengo sempre strette a me.

Mi ha dato e mi da moltissimo in tutto, far parte di un così importante evento, ;ne sono felicissimo di farne parte.



7. quali sono gli ingredienti essenziali che ad ogni lezione lascia ai suoi allievi?

Quello che cerco di lasciare ai miei allievi senza nessuna forzatura, è la mia passione e amore, cercando di farli entrare in questa dimensione così semplice, così autentica e spontanea, ma allo stesso tempo complessa!

8. chi si puo’ avvicinare ad un corso di pizzica?

“chi balla la pizzica nu more mai” così si dice.

Tutti possono ballare la pizzica. Non esistono limiti di età. Ognuno con la proprio energia può essere in grado di rappresentare quello che è il vero senso essenziale della danza, ognuno con le proprio possibilità.

Quella che può essere una danza di liberazione quella che può essere una danza che fa bene all’anima.

9. ci racconti in breve la sua storia professionale?

mah, inizio a fare della mia più grande passione anche un lavoro dal 2015, grazie a delle collaborazioni

Con grandi artisti come il M. Ambrogio Sparagna e con Francesca Trenta. Mi hanno arricchito molto nel mio bagaglio.

Entrare poi nel corpo di ballo della Notte della Taranta nel 2016 ha segnato un capitolo importantissimo in quello che faccio. Ed è stata e lo è ancora uno dei miei maggiori successi personali.

10. quali sono i presenti e futuri appuntamenti di quest’anno?

Abbiamo cose in progetto. Presto in Svizzera con La Notte della Taranta. E poiii… Work in progress.

Seguitemi e ne vedrete!!!

Io la ringrazio maestro Campagna per questa intervista e ricordo che potrete trovare il maestro a Carsoli tutti i lunedi, per il corso di Pizzica e danze popolari del centro sud Italia, dalle 20.00 alle 21.30 presso la the soul flies accademy dance .