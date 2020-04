DanzArte – L’ENERGIA DELLA DANZA, A TU PER TU CON IL MAESTRO BISOZZI

intervista al maestro DAMIANO BISOZZI

Oggi per la rubrica DanzArte ci troviamo con il maestro Damiano Bisozzi, energia pura nei suoi stage, straordinari i suoi spettacoli.

Chi è Damiano Bisozzi?

Damiano Bisozzi e’ un semplice ragazzo che e’cresciuto con sani principi per fortuna, e che ha sempre creduto in cio’ che faceva e nelle sue potenzialita’ rimanendo sempre umile e con i piedi ben piantati a terra.

Come nasce la passione per la danza ?

La mia passione per la danza nasce per puro caso in una sera d’estate mentre ero andato a vedere un saggio di danza di mia sorella..e sono stato da subito affascinato dalla bellezza dello spettacolo, dalle luci, dai balletti, dagli applausi degli spettatori, cosi’ decisi di andare a fare una prova appena sarebbero riaperti i corsi..e correva esattamente l’anno 1998 quando iniziai a danzare all’eta’ di quasi 16 anni.

Come arriva al grande pubblico?

Senza ombra di dubbio sono arrivato al grande pubblico grazie al mio primo e grande amore a soli 18 anni , cioe’ far parte del primo cast in assoluto del NOTRE DAME DE PARIS di Riccardo Cocciante.

Cosa chiede ai suoi allievi ad ogni lezione?

Solo una cosa semplice ma grande chiedo ai mieiallievi ……. di farmi emozionare mentre danzano una mia coreografia, perche’ parte tutto da li.

Lei maestro esegue stage in tutta Italia, ma penso che ritorna a casa con una nuova energia?

In effetti ogni stage per me e’ sempre una bellissima e nuova avventura da portare con me per tutto il resto della vita, ed ogni stage per me e’come una ricarica per affrontarne uno nuovo

Parliamo della sua carriera in teatro con i grandi musical?

Da come ho gia’ detto in precedenza del mio primo grande amore il NOTRE DAME DE PARIS che mi ha aperto le porte in questo bellissimo mondo artistico, ho avuto l’onore di danzare in altre grandi opere, ovviamente non le diro’tutte , ma ovviamente quelle per me piu’ significative nella mia vita, tra cui: TOSCA AMORE DISPERATO di Lucio Dalla , GIULIETTA E ROMEO di Riccardo Cocciante , DRACULA della PFM, I PROMESSI SPOSI di Michele Guardi’, il film hollywodiano NINE di Rob Marshal(regista di chicago), SE STASERA SONO QUI di Loretta Goggi, film THE TOURIST, film IL CASANOVA, PETER PAN THE NEVER ENDING STORY con Luc Petit(regista del Cirque du soleil) con coreografie di Martino Muller, CINDARELLA della MUSICHALL E MOLTE ALTRE ANCORA.

Finito questo periodo così brutto per l’Italia, quali sono i progetti futuri?

Ovviamente non e’ assolutamente un bel periodo ma sono fiducioso e positivo che tutto finisca il piu’ presto possibile e ritornando ai miei progetti futuri ne ho molti e di rilevante importanza che purtroppo per questo problema attualmente sono fermi, ma non voglio anticipare nulla per scaramanzia, pero’ ne vedrete delle belle.

Io ho avuto il piacere di vederla in diversi stage con i ragazzi, e le devo dire che crea con loro una grande energia, unione, forza, come fa?

Lo faccio solo rimanendo me stesso e trasmettendogli tutta la mia passione e grinta che ho per questa bellissima arte che è la danza

Una frase per tutti i giovani danzatori per concludere questa intervista?

Dico solo : FINCHE’ C’E’ DANZA C’E’ SPERANZA E SE AVETE UN SOGNO NEL CASSETTO TIRATELO FUORI ED INIZIATE A FAR VIVERE I VOSTRI SOGNI AFFINCHE’ DIVENTINO REALTA’ CREDENDO NELLE VOSTRE POTENZIALITA’.

Grazie maestro Bisozzi per averci dato un po del suo mondo, viva la danza.