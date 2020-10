DE ANGELIS: “AD AVEZZANO LA LEGA HA FRANTUMATO IL CENTRODESTRA DETERMINANDO LA VITTORIA DEL CENTROSINISTRA”

“Come dimostrato, non solo dal tenore della campagna elettorale portata avanti da una parte del centrodestra, ma anche dalle dichiarazioni degli ultimi giorni, all’indomani del risultato disastroso ottenuto, alcuni rappresentanti di partito hanno preferito tentare, senza riuscirvi, di attribuire colpe ed offendere piuttosto che fare una seria valutazione sui propri errori fatti, anche ad Avezzano” scrive in un comunicato Gabriele De Angelis coordinatore provinciale Forza Italia .

“Forza Italia, ben presente come i numeri hanno dimostrato, è, come sempre fatto finora, aperta a un confronto inclusivo e rivolto al futuro.

Ignoriamo pertanto le offese e attendiamo che tutti meditino su numeri ed errori.

Costruire le vittorie è difficile e faticoso, i disastri invece si producono facilmente e hanno effetti a valanga. Come quello prodotto ad Avezzano dove la Lega, rifiutando ogni confronto in seno alla coalizione, ha frantumato il centrodestra determinando la vittoria di coalizioni di centrosinistra e la rielezione di un sindaco che gli avezzanesi avevano bocciato solo tre anni fa.

Anna Maria Taccone, proposta da Forza Italia ed appoggiata da 3 liste civiche di area moderata, ha ottenuto il 17% con oltre 4 mila preferenze: non mi sembra che questi siano numeri che possano far preoccupare la nostra area politica che sarà rappresentata in consiglio comunale da due consiglieri e farà la sua parte per contribuire ad un buon governo per Città”.