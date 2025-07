DECIMO TROFEO AUTOFERROTRANVIERI

Dal 26 al 29 Giugno si è svolto a Palermo il 10° Torneo Autoferrotranvieri Ancam di Calcio a Sette. La rappresentativa Cral TUA Abruzzo guidata dal Mister Anzellotti, dopo essere arrivata seconda nel proprio girone ha sconfitto in semifinale il Palermo per 4-0 con reti di Tucci, Marroncelli e doppietta di Rossi V. In finale contro ATAC Roma non sono bastati i tempi regolamentari finiti 2-2 con reti di Marroncelli e Persichitti. Dopo i calci di rigore Cral TUA Abruzzo Autoferrotranvieri si è laureata Campione D’Italia 2025 raggiungendo un splendido risultato che mancava da sei anni.

Un ringraziamento speciale al Presidente della TUA Gabriele De Angelis e il Direttore Generale Max Di Pasquale. Tutta la dirigenza Cral TUA Abruzzo settore Calcio nei nomi di Pasetti L.(Presidente Cral TUA Abruzzo), Di Federico G, Di Pardo M., Di Giovanni C. e Rossi A.

Da sinistra in alto : Di Federico Gabriele, Anzellotti Massimiliano, Angelozzi Emanuele, D’Alessandro Pierfrancesco, Salce Andrea, Fiorito Claudio, Delle Monache Simone, Rossi Vincenzo, Pierdomenico Marco, Di Pardo Maurizio.

Da sinistra in basso: Trippardella Guido, Rossi Antonio, Marroncelli Francesco, Bartoloni Giorgio, Delli Castelli Simone, Persichitti Loris, Tucci Andrea, Pasetti Luciano.