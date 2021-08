DEVE SCONTARE UNA PENA DI 3 ANNI PER VIOLENZA SESSUALE SU UNA MINORENNE, ARRESTATO UN 71ENNE DI GIULIANOVA

Stamane gli uomini della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un uomo di 71 anni A.A. originario della provincia di Foggia in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Torino in quanto deve scontare la pena definitiva residua di anni 3 di reclusione a seguito di condanna per violenza sessuale ai danni di una minorenne avvenuta tra il 2013 e il 2018 in Valle d’Aosta.

L’uomo è stato tratto in arresto a Giulianova dove attualmente risiede.