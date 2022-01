DI GIROLAMO (M5S): SODDISFAZIONE PER I NUOVI AGENTI PENITENZIARI IN ARRIVO A SULMONA

Sono molto soddisfatta della notizia che ho appreso oggi direttamente dal dott. Petralia, capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, grazie alle interlocuzioni intrattenute per il supercarcere di Sulmona.

I 10 nuovi agenti che andranno a potenziare l’organico saranno attinti dallo scorrimento della graduatoria e sono stati predisposti per far fronte alle necessità contingenti. Questo significa che le nuove 10 unità vanno ad aggiungersi alle 40 già annunciate dal capo del dipartimento di amministrazione penitenziaria in occasione della sua visita a Sulmona, a seguito dell’ennesima aggressione ai danni di un agente da parte di un detenuto nella casa di reclusione di Sulmona.

Mi auguro che la notizia possa essere accolta con favore da tutto corpo attualmente in esercizio, al quale voglio continuare a mostrare la mia assoluta vicinanza.