DIARIO DI VIAGGIO DALLA GERMANIA DEGLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO VITRUVIO DI AVEZZANO

di Rachele Bencivenga Francesca Gentile Veronika Scipioni

(REDAZIONE YAWP GIORNALE DI ISTITUTO)

A sole tre settimane di distanza da un’esperienza Erasmus+K2 in Portogallo della classe 3^ H del Liceo Scientifico Marco Vitruvio Pollione, anche la 2^ H è appena tornata da uno scambio internazionale a Velbert in Germania.

Gli studenti, ospitati da compagni tedeschi hanno avuto la possibilità di confrontarsi in prima persona con la cultura, altra da loro, scoprendo nuove usanze e stili di vita ben distanti da quelli a cui noi tutti siamo abituati; sviluppando, così, un animo curioso e intraprendente da buoni Vitruviani.

Sin dal primo momento i tedeschi si sono dimostrati entusiasti dell’esperienza, accogliendo calorosamente gli italiani nella “Geschwister-scholl-Gymnasium”, celebre per essere riconosciuta, a livello internazionale, come una scuola senza razzismo, una scuola che ha coraggio.

Durante la permanenza nella piccola cittadina i ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare il museo “German Lock and Fitting”, i monumenti più visitati di Düsseldorf e lo “Schifffahrt museum”.

Oltre a questi momenti di svago, l’obiettivo principale del viaggio è stato quello di promuovere e condividere buone e innovative pratiche didattiche, favorendo lo spirito critico e la creatività degli alunni; infatti gli studenti italiani e tedeschi hanno collaborato alla realizzazione di un progetto per la Settimana Scientifica 2023, alla quale ognuno di loro parteciperà attivamente ad uno spettacolo sul “Diritto all’istruzione delle donne”, tema di cui non si parla mai abbastanza.

La tematica ha riscontrato subito un gran successo, riuscendo a rendere protagonisti tutti gli allievi, i quali si sono immediatamente messi all’opera.

Ad esperienza conclusa, i Vitruviani sono tornati entusiasti e consapevoli di aver arricchito il loro bagaglio culturale e personale.

Adesso non resta che aspettare l’arrivo dei tedeschi per la Settimana Scientifica, dal 6 all’11 marzo 2023, durante la quale il clima internazionale sarà un’ulteriore opportunità di arricchimento per tutti.