A DICEMBRE IL ROMANZO DI SABATINA NAPOLITANO “ ORIGAMI”, CAMPANOTTO EDITORE

Novità in libreria – Esce a dicembre il romanzo di Sabatina Napolitano, Origami per Campanotto Editore (euro 15,00).

Volete leggere veramente un romanzo che possa restare attaccato alla mente, al cuore e alle vostre dita? Volete realmente incontrare una scrittrice che è anche poetessa, critica e amante dell’arte, conoscitrice della storia dell’arte?

Origami è il romanzo che consigliamo di regalarvi per questo Natale e per il 2022. Un romanzo che profuma di successo. Il romanzo di una autrice che ha già molto lavorato nel campo della letteratura e della critica e che è già conosciuta come identità e carisma, così come per la sua poetica e per i suoi risultati in ambito letterario.

Non c’è solo una biblioteca a Itaque, non c’è solo un matrimonio. Non c’è solo Villa Miso e non ci sono solo i protagonisti: Olga, giornalista e bibliotecaria di successo e Gustavo, editore e giornalista molto prestigioso. Origami non è solo questo, e il lettore potrà capirlo già dalle prime pagine.

Un romanzo indicato per chi ama i temi importanti, per chi ama la lettura, la letteratura e le biblioteche. Un romanzo per chi ama i romanzi brevi, il flusso libero e uno stile accattivante, pervasivo, originalissimo che lascia il desiderio nel cuore di ogni lettore.