DINO IACUTONE: “IL MANCATO VOTO DEI DUE MEMBRI D’OPPOSIZIONE SAREBBE STATO DETRMINANTE PER COTTURONE. IL MIO IMPEGNO IN PROVINCIA NON VERRÀ MENO”

In replica al comunicato inviato alla stampa dal Segretario del PD di Celano, Ermanno Natalini, il neo rieletto Consigliere Provinciale e comunale Dino Iacutone, così si esprime:

“Il segretario del Pd celanese Ermanno Natalini mi chiama in causa ed io rispondo, senza astio e nel pieno rispetto dei propri ruoli. Se c’è un nervo scoperto è dalle parti della minoranza nel nostro comune, ne è testimonianza il mancato appoggio politico da parte di ben due membri dell’opposizione nei confronti del capogruppo Calvino Cotturone. Il loro voto sarebbe stato determinante per portare Cotturone in consiglio provinciale. Basta leggere i dati e fare una semplice addizione. Minoranza che si è dimostrata però estremamente compatta solo due anni fa nel non votare l’unico candidato di Celano, anche a costo di girare i loro pesanti voti a chi si è dimostrato molto lontano, se non addirittura contro, la nostra città. Prendere i consensi dei tuoi cittadini per poi utilizzarli a piacimento, senza una visione politica e quindi venendo meno al proprio mandato, è quanto meno deprecabile. Ringrazio il segretario per gli auguri, sicuramente ben accetti, ma posso rassicurare lui e tutti quelli che confidano nel lavoro della struttura della Provincia dell’Aquila che il mio impegno non verrà meno”.