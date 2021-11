DIOCESI DEI MARSI: GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Venerdì 12 novembre, alle ore 15.30, nella Cappella del Seminario di Avezzano, un momento di preghiera e catechesi, promosso dalla Caritas Diocesana di Avezzano e presieduto dal Vescovo dei Marsi, S.E. Mons. Giovanni Massaro, in occasione della Giornata mondiale dei poveri.

La Giornata, istituita dal Santo Padre dopo il Giubileo della Misericordia, e giunta alla quinta edizione, vuole sollecitare la Chiesa e i fedeli a “uscire” per incontrare la povertà nelle varie accezioni in cui nel mondo moderno si manifestano e tendere la mano verso chi è più bisognoso. Il motto scelto per promuovere la Giornata quest’anno viene dal Vangelo di Marco: “I poveri li avete sempre con voi” (Mc 14,7).