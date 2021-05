DISCARICA ABUSIVA MONTESILVANO, PETTINARI: “RINGRAZIO LA GUARDIA DI FINANZA PER IL LAVORO SVOLTO, LA REGIONE SI IMPEGNI PER TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI”

“Ringrazio per l’enorme lavoro svolto a tutela del territorio la Guardia di Finanza e tutti coloro che hanno collaborato per l’individuazione di una discarica abusiva nel territorio di Montesilvano. A quanto si apprende da fonti stampa si tratterebbe di 380 mila chili di rifiuti speciali pericolosi su una superficie di 2.500 metri quadrati sul suolo vegetale. I veicoli che abbiamo visto nei video registrati dalla forze dell’ordine, parzialmente demoliti e abbandonati senza copertura su un terreno non adeguatamente impermeabilizzato potrebbero rappresentare causa di accumulo al suolo di sostanze devastanti per l’ambiente e la salute. Soprattutto in caso di pioggia, questi elementi vanno a inquinare gravemente. Ora la Regione, per il tramite dell’Arta, deve svolgere tempestivamente le analisi di sua competenza per individuare eventuali inquinanti che si sono accumulati nel sito. Bisogna mettere in campo nel più breve tempo possibile questa attività necessaria per bonificare l’area e scongiurare potenziali danni alla salute dei cittadini. Non possiamo permetterci che questo scempio resti esposto alle intemperie per troppo tempo. Chi inquina deve pagare, senza tutela dell’ambiente non c’è futuro e questo è un principio che deve entrare bene nella testa di chi per denaro deturpa il territorio e quindi anche la vita di chi lo abita”. Così il Vice presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari.