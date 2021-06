DISCIPLINA IVA NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI, IL NUOVO TESTO A CURA DI CLAUDIO RUBINO

L’ IVA nei rapporti internazionali, un argomento importante trattato in un’opera, curata da Claudio Rubino, nella quale si affronta tale tematica e tutte le implicazioni che ne scaturiscono nei rapporti commerciali a livello transnazionale.

Nel testo si vanno ad affrontare i vari aspetti normativi trattati con un rigoroso approccio ermeneutico, da rendere così ogni argomento di facile lettura e agevole applicazione pratica.

Il tema del commercio internazionale e le relative implicazioni interessano ormai una vasta fetta di operatori. La globalizzazione ha indotto gli addetti ai lavori, a dover affrontare i mercati esteri in modo da districarsi al meglio tra le pieghe della normativa di settore, così da poter soddisfare le proprie esigenze di correttezza procedurale.

Gli argomenti trattati prendono in esame sia i rapporti commerciali interni alla UE e quelli extra-UE, nelle varie formulazioni legislative, giurisprudenziali e di prassi corrente.

L’opera affronta la disciplina IVA in ambito europeo, con le implicazioni relative al commercio di beni ed alle prestazioni di servizi, coi necessari adempimenti connessi, i soggetti interessati e le operazioni particolari, ed in seguito quella extra-UE e le particolari caratterizzazioni. Un focus è stato poi dedicato al commercio elettronico ed alla disciplina sanzionatoria, con un ultimo approfondimento sulle tematiche IVA conseguenti alla “Brexit”.

Non mancano riferimenti all’attualità ed agli sviluppi formulati a livello europeo su specifici settori attenzionati dal legislatore comunitario e recepiti nei singoli ordinamenti nazionali.

Al fine di agevolare la lettura, nel testo, vengono proposti schemi di sintesi pratica, facilmente adattabili in ogni circostanza in cui la norma sia di più difficile interpretazione. La materia trattata è stata costantemente adeguata alle novità legislative e normative europee, nonché agli sviluppi che si avranno nel corso dell’annualità 2021.

Il libro si propone quale utile strumento per tutti gli operatori del settore, professionisti della materia e studenti, nonché per quelli che dovessero imbattersi in casistiche e cercano una soluzione che si possa facilmente individuare.

L’opera è stata aggiornata con:

▪ Legge di Bilancio 2021

▪ Novità per il commercio elettronico

▪ One Stop Shop ▪ Prassi e Giurisprudenza recente

▪ Brexit e IVA