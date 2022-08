Distributore di caffè automatico: un must have per ogni ufficio

Ogni azienda o ufficio che si rispetti ha il suo distributore di caffè automatico. Questo macchinario, è infatti un elemento fondamentale per tutti i momenti di pausa e di svago dallo stress lavorativo.

Avere all’interno della propria azienda o ufficio un distributore automatico di caffè è molto importante, perché serve ad alleviare la tensione e molto spesso viene anche utilizzato come punto di ritrovo per fare quattro chiacchiere tra colleghi nei momenti di relax.

Per questo motivo, nei prossimi paragrafi andremo a vedere tutti i vantaggi che offre un distributore automatico di caffè e capiremo insieme perché è così importante dotarsene.

Il tempo è fondamentale

Il primo vantaggio è sicuramente il tempo. Avere un distributore automatico di caffè all’interno della propria azienda o del proprio ufficio, permetterà a te e ai tuoi dipendenti di risparmiare un sacco di tempo e quindi di godersi a pieno tutti i momenti di pausa. Anche agli orari meno indicati è utilizzabile, essendo attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Quindi sia che sia mattina presto, pausa pranzo o sera tardi, con il tuo distributore di caffè avrai la possibilità di gustare la bevanda senza vincoli di orario. Il distributore automatico di caffè è quindi il luogo perfetto per creare rapporti tra dipendenti, a prescindere dagli orari.

Risparmio di denaro non indifferente

Oltre al fatto che il tempo è denaro, utilizzare un distributore automatico di caffè è molto più economico per i dipendenti, piuttosto che dover acquistare sempre al bar.

Molto spesso, infatti, un caffè realizzato con la macchina automatica costa la metà o addirittura un terzo di quello che costerebbe al bar.

Economico e poco costoso, ricordarti che non è sinonimo di caffè cattivo, anzi facendo la giusta scelta di fornitore avrai caffè di qualità a prezzi molto vantaggiosi. Per esempio, Mokador fornisce caffè di ottima qualità ad un prezzo nettamente inferiore rispetto ad un bar. Ricordati sempre che se riuscirai a rendere felici i tuoi dipendenti ne gioverai anche tu, oltre ad avere un bell’ambiente lavorativo, sarà anche più produttivo.

Un buon caffè favorisce la creazione di un buon ambiente lavorativo

Il distributore automatico di caffè aiuta molto a creare un buon ambiente lavorativo, in quanto può essere considerato un perfetto luogo di ritrovo per le pause e quindi per la socializzazione tra colleghi. Tieni conto che durante questi momenti, le persone potrebbero parlare e conoscersi meglio, ma anche esporre con più calma e libertà le proprie idee sul lavoro, magari tirando fuori una nuova idea interessante e che può diventare molto proficua.

Anche a livello scientifico è provato che la pausa caffè produce dei benefici per ogni persona. Come detto dagli esperti, tutti i dipendenti hanno bisogno di un luogo dove poter staccare un attimo la testa dal lavoro, svagarsi e tornare più produttivi di prima. I dipendenti che non hanno questa possibilità e non staccano mai la spina, nemmeno per pochi minuti, sono svogliati e poco concentrati, il che li rende non produttivi e quindi poco utili all’attività.