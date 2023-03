Dolcenera in concerto a Celano

Celano | Dolcenera torna in Abruzzo. La cantautrice salentina, in concerto con la sua band, sarà la protagonista di un concerto imperdibile, domenica 18 giugno, nella splendida cornice della città di Celano, in occasione della Festa del Sacro Cuore.

L’evento è organizzato dal comitato feste sacro cuore in collaborazione con l’agenzia Colangelo Management di Settimio Colangelo, Best Eventi e Barley Arts.