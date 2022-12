Domani al Palasport “Luigi Marini” di Avezzano l’addio alla carriera agonistica del pugile avezzanese Stefano Castellucci.

AVEZZANO – Passo d’addio alla carriera agonistica per uno dei più grandi pugili avezzanesi contemporanei.

L’ultimo atto di una importante e consistente carriera, infatti, si svolgerà domani, venerdì 16 Dicembre 2022 al Palasport L. Marini in Via Bolzano, nella manifestazione “Christmas Boxing” quando Stefano Castellucci, campione avezzanese, dopo una settantina di incontri da dilettante e 45 da professionista, in oltre 20 anni di attività, concluderà la sua prestigiosa carriera che lo ha visto già Campione d’Italia e Campione Intercontinental Wba (14° nel mondo per quest’ultimo ente mondiale).

Ultimo match, quindi, per Castellucci che si batterà contro l’ungherese Varga per quello che sarà prima di tutto uno spettacolo sportivo.

Ai primi posti nel ranking europeo, Castellucci è protagonista di dure battaglie per il Titolo d’Europa.

Il pugile avezzanese lascerà il pugilato attivo, ma non il pugilato, infatti rimarrà nell’ambiente in qualità di tecnico, avendo conseguito tale diploma lo scorso mese di Settembre.

Un ruolo che sicuramente ricoprirà con lo stesso entusiasmo, grinta e professionalità che ha dimostrato sul ring per vent’anni.

Stefano Castellucci sarà certamente una guida importante per i ragazzi avezzanesi che si avvicineranno e che già praticano questo sport.

La manifestazione pugilistica per l’addio di Castellucci all’agonismo è organizzata dalla “De Clemente Boxing Team” di Avezzano ed è patrocinata dal Comune di Avezzano, Assessorato allo Sport.

Avezzano lì, 15 Dicembre 2022