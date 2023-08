DOMANI SERA, PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL BEER SOTTO LE STELLE A MAGLIANO DE’ MARSI

Magliano de’ Marsi. È tutto pronto a Magliano de’ Marsi per la prima edizione del “Festival Beer Sotto le Stelle”, due giorni di grande festa, in cui poter degustare decine di birre artigianali abruzzesi, insieme a gustose proposte di street food.

La manifestazione è in agenda per domani, mercoledì 9 agosto e giovedì 10. Gli stand in cui sarà spillata la birra, saranno curati dagli esercenti promotori dell’evento e apriranno alle 18.

A lavoro ci sarà lo staff del Bar Salona, del Bar Velino, del Bar la Pista, dello Snack Bar, di Bibò, dello Shak Bar e del Bar La Torre.

Lungo il percorso, che si snoderà su via Santa Maria di Loreto, nel centro della cittadina, ci saranno poi due postazioni in cui cenare, a partire dalle 19, curate dai Pub Jamboree e Il Covo dei Ghiotti. Nello stand della Pro loco, invece, ci saranno i tradizionali e richiestissimi arrosticini abruzzesi.

L’evento è inserito nel calendario EstArte Maglianese 2023, organizzato dall’amministrazione comunale ed è promosso dalle attività del territorio, oltre che dalla Pro loco.

Nell’organizzazione c’è anche Lo Studio Formazione, Ente di Formazione e Agenzia per il Lavoro, riconosciuto dalla Regione Abruzzo, che illustrerà ai visitatori la possibilità di entrare nel Programma Gol, finanziato dal Pnrr, tramite il Ministero del Lavoro e la Regione Abruzzo. Tra i 170 corsi in catalogo, particolare attenzione sarà rivolta a quello che rilascia la Qualifica professionale di Operatore di Produzione della Birra.

Durante la prima serata, quella di domani, l’intrattenimento musicale sarà affidato alla Vasco Rossi Tribute Band “Asilo Republic” mentre giovedì alla Cover Band dei Pink Floyd “Eclipse”.