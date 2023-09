“DONA LA SPESA PER LA SCUOLA. INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ ORGANIZZATA DALLA SEZIONE SOCI COOP L’AQUILA IN COLLABORAZIONE CON L’ASS. DONA UN PASTO PER LA DIGNITÀ

La solidarietà non si ferma e si dirige sempre nella direzione più giusta, andando incontro alle esigenze di nuclei familiari in difficoltà economiche.

La scuola è un diritto sancito nella “Carta dei diritti dei bambini” fondamentale e imprescindibile, in quanto essa stessa costituisce lo strumento più valido ed efficace per combattere povertà, emarginazione e sfruttamento.

Anche quest’anno scolastico che sta per cominciare, viene accompagnato da questa bella iniziativa organizzata dalla Sezione Soci Coop L’Aquila unitamente all’Associazione “Dona un pasto per la dignità” che ha aderito come sempre. Sabato 9 settembre, i volontari saranno presenti con un punto di raccolta, presso il supermercato COOP di Bazzano (L’Aquila) per raccogliere quanto più materiale scolastico sarete disposti a donare. Anche un piccolo oggetto, andrà ad arricchire questa importante e umanitaria raccolta scolastica.

Siate lieti nell’offrire e contribuire perché “Dio ama chi dona con gioia”.