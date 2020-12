Cade dal quarto piano, in rianimazione una donna di 33 anni. Il fatto è accaduto a Pescara, dove per cause ancora in corso di accertamento una donna che si trovava in casa con il compagno è uscita a finire una sigaretta, quando improvvisamente e volata giù dal quarto piano. Subito sono arrivati i soccorsi, 118 e carabinieri che hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto.