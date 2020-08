DOPPIO APPUNTAMENTO A COLLELONGO

Nella giornata di venerdì 7 agosto alle ore 18:00 in Piazza Ara dei Santi si terrà un incontro sulle opportunità presenti nel Decreto Rilancio e soprattutto su come poter usufruire del “superbonus” del 110% su lavori di messa in sicurezza antisismica ed efficientamento energetico delle abitazioni. L’incontro vedrà gli interventi del Sindaco di Collelongo Dr.ssa Rosanna Salucci, l’Ing. Pierluigi De Amicis (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia de L’Aquila), Dott. Mauro Irti (Vice presidente ANCE prov AQ) e il Dott. Valerio Dell’Olio (Presidente Ordine dei Commercialisti di Avezzano). L’evento è accreditato dall’Ordine degli Ingegneri per il rilascio di 2 CFP. Sarà trasmesso in diretta streaming anche sulla pagina Facebook del Comune di Collelongo.

A partire da domenica 9 agosto (ore 17:30 inaugurazione) e fino al 31 ottobre, presso il Museo Civico Archeologico di Palazzo Botticelli, sarà possibile visitare la mostra archeologica “Terra Levis – La Necropoli della Marsica” che vedrà l’esposizione di vari reperti provenienti dalle necropoli di area marsa, dall’epoca arcaica all’epoca romana. La mostra rientra nell’iniziativa della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo “Fucino 2020 – Archeologia a chilometro zero”.