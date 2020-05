“Allerta fino a giugno, poi dovremmo imparare a convivere con il virus del Covid-19 per almeno un anno e mezzo”. A parlare è Claudio D’Amario, alla Quinta commissione Sanità. “Necessaria una rete per l’assistenza Covid simile a quella dei dispensari realizzata nel dopoguerra per le malattie tubercolari. Tra il settore più a rischio per la salute e la ripartenza c’è quello dei trasporti. La mobilità rappresenta il vero rischio per il territorio“.