DUE AMAZZONI MARSICANE A PIAZZA DI SIENA: ALESSIA DI MATTEO E VELIA ANGELINI

Piazza di Siena è senza dubbio, il concorso di salto ostacoli più prestigioso d’Italia e uno dei più importanti al mondo. Ebbene sì Velia Angelini in sella ad O Star Van Dassegem e Alessia Di Matteo in sella ad Alexia Vd Tojo Pe Hoeve Z, atlete avezzanesi, saranno protagoniste di due gare dei concorsi nazionali . Le amazzoni molto conosciute in città per la nota scuola di equitazione che dirigono, la Scuderia i mandorli, si sono qualificate per la Top Ten Ambassadors e il Master Silver di Piazza di Siena e da domani affronteranno le competizioni.

Dopo un anno così complicato questo sport meraviglioso, essendo individuale e all’aperto, ha “resistito e continuato” a regalare emozioni e momenti importanti a tutti i praticanti. Le due amazzoni hanno all’attivo gare e risultati importanti e un team di allievi agonisti che sta crescendo e che tra una settimana affronterà il campionato regionale d’Abruzzo di salto ostacoli. Sarà possibile seguire le gare in diretta o differita su Rai 2, Rai play o in streaming.