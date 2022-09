Due campioni di nuoto incontrano gli atleti della Pinguino: lo sport migliora la vita

Domiziana Cavanna e Fabio Pezzotti in visita alla Pinguino di Avezzano



Due campioni del mondo del nuoto ospiti della Pinguino di Avezzano. È stato un pomeriggio all’insegna di testimonianze e incoraggiamenti quello trascorso martedì 13 settembre dagli atleti della realtà avezzanese, ormai punto di riferimento locale delle attività natatorie.



Domiziana Cavanna, plurimedagliata agli europei di nuoto sincronizzato a Roma e il suo compagno Fabio Pezzotti, vicecampione del mondo nuoto salvamento, hanno fatto visita alla struttura e hanno incontrato tutti gli sportivi che sognano di seguire il loro stesso percorso.



I due nuotatori hanno condiviso le proprie testimonianze, raccontando storie, parlando dei sacrifici e delle soddisfazioni che li hanno portati fin dove sono arrivati oggi. Hanno incoraggiato tutti gli appassionati, consigliando loro di non mollare mai e seguire sempre con passione i propri obiettivi.



Hanno, infine, parlato dell’importanza di essere campioni sia in campo che nella vita: lo sport aiuta i più piccoli anche nel loro percorso di crescita personale e scolastico. Le scuole oggi, a differenza del passato, hanno compreso quanto sia fondamentale praticare discipline sportive, non ostacolando più il percorso dei giovani.



“In questo periodo così difficile per i ragazzi a causa della pandemia, della guerra e della crisi energetica”, ha dichiarato il direttore tecnico della Pinguino Nazzareno Di Matteo, “lo sport rappresenta un vero e proprio punto di riferimento. La Pinguino, nel corso degli anni, ha costruito una comunità, un ritrovo sia per giovani che per adulti. La presenza di campioni e la loro testimonianza è di vitale importanza nell’incoraggiare gli appassionati a non mollare e ad essere resilienti di fronte alle avversità”.



Una giornata che ha rappresentato una fonte di stimolo per i ragazzi della Pinguino, nella speranza che non smettano mai di inseguire i propri sogni e di credere in loro stessi.