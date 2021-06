DUE DIRIGENTI DELLA QUESTURA DI PESCARA INSIGNITI DELL’ONORIFICENZA DI CAVALIERE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Presidente della Repubblica ha conferito l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” alla dottoressa Patrizia Traversa, Capo di Gabinetto della Questura di Pescara ed al Primo Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza, Lucianna Ripalta Colopi.

La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento da parte del Prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, è avvenuta durante la manifestazione per il 75° anniversario della Repubblica Italiana stamattina in piazza Garibaldi a Pescara alla presenza del Questore Luigi Liguori e di altre autorità.

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Patrizia Traversa, ricopre il ruolo di Capo di Gabinetto della Questura di Pescara dal gennaio 2017. E’ inoltre docente di ordine pubblico presso la scuola di formazione/addestramento del personale della Polizia di Stato a Pescara.

E’ stata in servizio dal 1998 al 2003 alla Questura di Chieti e da dirigente della Digos (dal 2006 al 2016), con il concorso di personale della direzione centrale della polizia di prevenzione (Dcpp), ha coordinato una complessa attività di indagine che si è conclusa con l’arresto di un latitante dell’Eta.

La dottoressa Colopi ha prestato servizio alla Questura di Pescara, prima di andare in pensione, come dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione ed in precedenza ha lavorato come responsabile per le attività di polizia presso il centro per l’accoglienza per stranieri di Foggia.