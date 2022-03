DUE GIORNATE DI STUDIO E DI PERFEZIONAMENTO CON IL SOPRANO SUSANNA RIGACCI A PESCINA

Al via la masterclass con il celebre soprano Susanna Rigacci. Sabato 19 e domenica 20 marzo, con l’organizzazione dell’associazione musicale “La Scala di Seta” del soprano Bianca D’Amore, in collaborazione con l’associazione Junior di Donato Angelosante e con il patrocinio del Comunedi Pescina e del Centro Studi Silone, si svolgeranno due giornate di studio e di alto perfezionamento in canto. L’importante iniziativa culturale si terrà nella Casa Museo Silone e sarà proprio a cura del soprano Susanna Rigacci. Il corso è rivolto a cantanti, studenti e in carriera che vogliono perfezionare la tecnica e

l’interpretazione. Rigacci, soprano di fama internazionale e musa

prediletta del compianto maestro Ennio Morricone, è stata più volte invitata a

tenere masterclass e concerti nella marsica dal soprano Bianca D’Amore, sua amica e collaboratrice.Durante le due giornate, i cantanti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Sabrina Cardone. Domenica mattina, tra le altre cose, la Rigacci terrà anche un corso per

gli allievi della scuola di teatro del maestro Donato Angelosante. Il service audio sarà a cura di Ettore Malandra. “Ringrazio fin da ora il sindaco Mirko Zauri, l’amministrazione comunale e la dottoressa Tiziana Cucolo, presidente del Centro Studi Silone per aver accolto

con entusiasmo e disponibilità la nostra richiesta e per aver messo a disposizioni i locali della Casa Museo Silone in cui si svolgeranno le giornate di studio -dichiara entusiasta Bianca D’Amore, organizzatrice dell’evento”. Per sabato 19 marzo alle 10,30 proprio nella Casa Museo Silone, l’amministrazione Comunale e il Centro Studi Ignazio Silone hanno organizzato una cerimonia di benvenuto per il celebre soprano Susanna Rigacci, protagonista della due giorni di studio e di perfezionamento.