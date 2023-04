Due giorni a Sante Marie alla scoperta de “La brigantessa”, il sentiero della grande panchina

Tutto pronto a Sante Marie per la due giorni tra natura e sport sulle tracce de “La brigantessa”. Una camminata che farà scoprire un territorio inedito dell’Abruzzo tra borghi, boschi di castagno e angoli suggestivi.



L’iniziativa, promossa dal Comune di Sante Marie e organizzata da Parxs Experience, in collaborazione con Pro loco Sante Marie e cooperativa di comunità Sette borghi, inizierà sabato 22 alle 17 con il ritiro dei pettorali e la presentazione del libro “L’odore del selvatico. Pensieri di Vita con parole di Montagna” di Ercole Wild con Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie, Antonio Socciarelli, editore, Rita Scognamiglio, che curerà le letture, e poi Laura Micalizio fondatrice del Sentiero Corradino, alla quale spetterà il compito di illustrare questa iniziativa, e Aurelio Michelangeli, cofondatore e vice presidente di Parks Trail Promotion. La serata si concluderà con una cena a base di prodotti tipici locali.



Domenica si entrerà nel vivo dell’evento con la camminata di 12 chilometri sul sentiero della grande panchina. Dalle 7.15 alle 8.15 saranno ritirati i pettorali, alle 8.30 si partirà da piazza Aldo Moro. È prevista una tappa alle 10.30 a Tremonti per il ristoro e poi via verso Sante Marie dove all’arrivo, intorno alle 13, ci sarà pranzo e intrattenimento con la Banda di Cartore.



Per informazioni e prenotazioni



https://www.avaibooksports.com/inscripcion/la-brigantessa/inscripcion_datos/?fbclid=IwAR0ks4mrtnyQELM3-qh6QnopTHPtli3KaL7CcHiwVZbmWnbqvV9b2Q4aTYE