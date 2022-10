Due progetti YOGA per bambini, ragazzi e adulti ad Avezzano

Sono aperte le prenotazioni e le iscrizioni per due nuovi progetti in partenza con cui SPAZIO teatro e arti creative, il centro culturale gestito dall’associazione Il Volo del coleottero di Avezzano, ospiterà lo YOGA per coinvolgere tutti, dai bambini fino agli adulti.

Non solo spettacoli e laboratori teatrali destinati a tutte le età, ma anche attività creative e artistiche ad ampio respiro per rendere SPAZIO un luogo di riferimento culturale, un posto aperto e accogliente dove sentirsi liberi di scoprire, studiare e confrontarsi attraverso l’arte e creare percorsi di conoscenza e benessere.

Il primo progetto è: “QUI E ORA: ritrova il tuo centro” il corso di Yoga pensato per ragazzi e adulti.

Il corso sarà guidato da Maura Di Bartolo, insegnante Centered Yoga che comincia il suo percorso presso l’accademia Yoga di Roma con il maestro Giorgio Furlan, frequenta un corso di “Yoga per bambini” con la maestra Elisabetta Furlan e prosegue la sua formazione presso International Centered Yoga Association con Patrizia Gregori e Dona Holleman.

Lo yoga è un momento di ascolto interiore attraverso il corpo, dove non esiste competizione né performance, ma solamente un silenzio che porta in profondità, nello spazio del sentire.

Attraverso le asana e il respiro è possibile scorgere rigidità e portare nuova consapevolezza al corpo, nuove libertà di movimento che alleggeriscono anche il piano sottile. È un muoversi da dentro prendere contatto con la nostra parte più intima. Un modo per prendersi cura di sé stessi, scoprire nuove possibilità e potenzialità del corpo e allenarsi ad allinearsi con la propria parte interiore.

Appuntamento Lunedì 7 novembre alle ore 21.00 per il primo incontro di presentazione e di prova. Il corso prevede un totale di cinque incontri.

Il secondo appuntamento, che inaugura il progetto “Il Sabato dello Spazio”, è “FAVOLE E YOGA” destinato ai bambini dai 3 ai 10 anni divisi in fasce di età: si tratta di un progetto che vuole coniugare il mondo della narrazione a quello delle pratiche Yoga per sviluppare la creatività, per favorire divertimento, coordinazione, concentrazione e consapevolezza del corpo.

Il corso sarà guidato da Veronica Penna, pedagogista esperta di lettura e narrazione per l’infanzia e Maura Di Bartolo insegnante di Yoga. Il progetto è realizzato con la collaborazione del caffè letterario Vieniviaconme di Avezzano.

Il calendario degli incontri: sabato 12 e 19 novembre, sabato 3 dicembre.

Per entrambi i corsi I POSTI SONO LIMITATI ed è necessaria la PRENOTAZIONE.

È prevista una quota di partecipazione.

Per informazioni e prenotazioni: Tel/WApp 349.6057192

I corsi si svolgeranno presso SPAZIO teatro e arti creative in via delle Olimpiadi 2C ad Avezzano (zona Borgo Pineta)

Si allegano: locandine e foto