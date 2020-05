DUE SINGOLI IN USCITA PER IL RITORNO UFFICIALE ALLA MUSICA DI GERMANO DI MATTIA

E’ uscito il doppio singolo Viva La Vita/ Io vivo e moro per te, nuovo tassello del progetto di Germano Di Mattiae BiGFeelchiamato ORION MUSIC PROJECT, la resistenza artistica e culturale a questi tempi di corona virus. Prodotto ed arrangiato da BigFeel per Orion Music e distribuito da Routernote di Londra, i brani sono interpretati e scritti dall’eclettico Germano Di Mattia, ed è la prima parte di un album che si comporrà di altri singoli.

Viva la vitaè un inno alla vita come atto d’amore verso sé stessi, durante la tempesta che ci colpisce e che non è la fine del mondo. Protagonista di questa canzone la città di Roma, il cui palindromo è Amor.

Io vivo e moro per teè un mantra, una preghiera ed una canzone dedicata alla figura di San Michele Arcangelo e rappresenta quel momento particolare in cui un essere umano incontra l’Angelo e la sua parte metafisica, le parole sono molto evocative, vibranti, Germano riesce ad esprimere molto riguardo a di quest’incontro speciale, ed è semplicemente una grande canzone d’amore.

Due canzoni che compongono una cosa sola, da ascoltare e lasciandosi emozionare. Un mix di suoni e voce, in un perfetto equilibrio tra passato e presente, tradizione ed innovazione.

“Viva la vita, viva la vita più che mai

non crolla il mondo, il mondo no non finirà

è primavera, è primavera qui in città

se sorge il sole, un nuovo mondo nascerà…” da Viva la Vita

“In questo silenzio della mia stanza parlo ad un Angelo io

e torno a sperare, torno a pregare a chi è come Dio…

Quanta la strada, polvere bianca, lunga è la transumanza

sandali ai piedi, la schiena stanca, io vivo e moro per te…” da Io vivo e moro per te

Questa doppia uscita,segna il ritorno ufficiale di Germano Di Mattia agli inediti dopo anni di silenzio ed immobilità artistica nel campo musicale, o quasi, con una musica pervasa di libertà, che resiste alle mode ed alle regole imposte del mondo discografico.

A questo proposito è interessante anche sottolineare la scelta delle cover delle due canzoni, che rievocano la costellazione di Orione! Un caso? Perché in fondo cos’è Germano Di Mattia se non un artista che mescola abilmente la sua arte alla magia? Uno che abbraccia la narrazione che sia di un romanzo, di un film o di una canzone con l’illuminazione, l’etereo, unendo i punti ed il cielo e la terra, la sua musica è il nostro respiro è proprio il ritmo del tamburo del cuore che batte e rende questo viaggio unico ed interiore, attraverso canzoni che mettono a nudo l’anima.

Il restante materiale scritto a quattro mani con BiGFeel verrà successivamente pubblicato, presumibilmente entro l’inverno 2020.

“E’ un esperimento, un’idea di avvicinamento musicale verso la parte più vera ed autentica di noi stessi, un avanzamento verso una nuova consapevolezza di essere se stessi, proprio in un momento come questo, così critico per l’umanità”afferma Germano Di Mattia.

E’ il respiro profondo di una nuova coscienza musicale che cattura il pubblico e che si respira in queste due canzoni, un nuovo sentire che apre a molte novità, e sicuramente ad un nuovo approccio stilistico e comunicativo.

Aspettiamo di ascoltare queste canzoni dal vivo, con il “tour”dei concerti, al più presto, appena sarà consentito. Ascoltiamo Germano Di Mattia e la sua musica che oggi torna alle nostre orecchie con due brani potenti, che marciano in un equilibrio perfetto tra tradizione ed innovazione, pace, misticismo, ritmi, suoni e melodie accattivanti, con un occhio rivolto al cielo ed un altro verso la terra. La poesia dei testi, immancabile, irripetibile, ed quel senso di profetica epicità che pervade qualsiasi cosa componga il cantautore abruzzese. I brani sono asportabili e scaricabili nelle migliori piattaforme di musica: