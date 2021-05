E-commerce: aumentano le vendite online di elettrodomestici da incasso

Volano le vendite online di elettrodomestici nel 2021, un settore in forte crescita dopo il boom del commercio elettronico nel 2020 con la pandemia di Covid-19.

Secondo i dati dello Shopping Index di Salesforce, nel primo trimestre dell’anno gli acquisti su internet di elettrodomestici sono incrementati del 96%, affermandosi come i prodotti più richiesti dagli utenti sul web insieme agli articoli sportivi e ai beni di lusso.

In particolare, secondo i principali rivenditori sono in crescita gli acquisti di elettrodomestici da incasso, prodotti sempre più richiesti in quanto offrono una soluzione efficiente e pratica per l’arredamento della cucina.

Tra i dispositivi da incasso più apprezzati ci sono i frigoriferi, i forni elettrici, la lavatrice, la lavastoviglie e il microonde, con un forte apprezzamento anche per le cantinette da vino.





Elettrodomestici da incasso online: ecco dove trovare quelli migliori

Per scegliere l’elettrodomestico da incasso giusto bisogna innanzitutto valutare con attenzione le dimensioni del prodotto, considerando le necessità di spazio e i margini necessari per il montaggio.

Inoltre, è importante tenere conto delle esigenze di funzionamento, affinché dopo l’installazione la macchina sia in grado di operare in modo corretto, per usufruire del massimo livello di efficienza possibile mantenendo bassi consumi ed emissioni.

Tra le proposte più apprezzate del momento ci sono gli elettrodomestici da incasso presenti su Quareco Shop, e-commerce altamente specializzato nella vendita online di questa tipologia di prodotti, dove trovare un vasto assortimento di piccoli e grandi elettrodomestici dei migliori marchi.

L’azienda mette a disposizione un processo d’acquisto semplice e veloce, con il supporto di professionisti dedicati e la possibilità di beneficiare di prezzi competitivi e di un eccellente servizio clienti.

La scelta dell’e-commerce giusto è una decisione importante, soprattutto se si vogliono effettuare acquisti sicuri con la garanzia di un rivenditore serio e affidabile. Inoltre, i migliori store online come Quareco mettono a disposizione servizi indispensabili quando si comprano online elettrodomestici da incasso, come la consegna rapida in tutta Italia, la garanzia ufficiale sul prodotto e la possibilità di richiedere l’installazione a domicilio con ritiro dell’usato al piano.





Quali sono i vantaggi degli elettrodomestici da incasso

Il successo degli elettrodomestici da incasso è strettamente legato ai numerosi vantaggi garantiti da questi prodotti.

Innanzitutto, questi dispositivi offrono un impatto estetico migliore, poiché possono essere integrati all’interno degli arredi evitando contrasti con lo stile della casa. Inoltre, è possibile ottimizzare lo spazio a disposizione, riducendo l’ingombro per aumentare il comfort degli spazi indoor.

Con un elettrodomestico da incasso moderno è possibile usufruire di prestazioni elevate, grazie a una progettazione curata in ogni dettaglio e all’ampia proposta di prodotti ad alta efficienza energetica, ideali per risparmiare sui consumi di elettricità in casa.

Molti dispositivi sono dotati anche di funzionalità smart, aspetti importanti per migliorare il comfort domestico e beneficiare di elettrodomestici più ecologici, semplici da usare e da pulire.





Cosa verificare prima di comprare un elettrodomestico da incasso online

Per prendere una decisione consapevole e scegliere effettivamente il prodotto più adatto alle proprie esigenze un aspetto importante da valutare è la qualità del dispositivo, accertandosi che si tratti di un elettrodomestico certificato, dotato di marcatura CE e di un’etichetta completa e dettagliata.

Una caratteristica da analizzare con attenzione è la classe energetica di omologazione, preferendo prodotti capaci di fornire i migliori standard, per un uso sostenibile dell’energia in casa e il massimo risparmio sulla bolletta della luce.

Lo stesso vale per le tecnologie dell’elettrodomestico, valutando le soluzioni proposte dall’azienda in termini di funzionamento, regolazione delle varie funzionalità e manutenzione del prodotto.

Naturalmente, trattandosi di una macchina da incasso è essenziale controllare le misure del prodotto, utilizzando le informazioni riportate nel libretto tecnico, così da accertarsi che le specifiche legate al montaggio siano compatibili con lo spazio a disposizione, tenendo conto anche di dettagli come la distanza minima dalla parete e l’apertura dello scompartimento.

Senza dubbio gli elettrodomestici ad incasso rappresentano quindi una soluzione in grado di soddisfare le esigenze domestiche di oggi, soprattutto grazie alla possibilità offerta dalla rete di poter acquistare prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo.