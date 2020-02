È MORTO IL DOTTORE FELICE PATACCHIOLA, MEDICO CONOSCIUTO IN TUTTO L’ABRUZZO

Il Dottore Felice Patacchiola è morto, all’età di 59 anni, ieri 1° febbraio ad Avezzano, dove da qualche settimana era ricoverato presso il locale ospedale, era affetto da una grave malattia. Molto conosciuto in tutto l’Abruzzo, aveva lavorato dal 2011 al 2016 nell’ospedale di Sant’Omero (TE) e aveva insegnato al corso di laurea in ostetricia all’Università dell’Aquila. Era uno stimato medico ed esercitava la sua professione come primario presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Rieti.

Lascia la moglie e due figlie.

fonte: Il Capoluogo