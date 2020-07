É SBARCATA AD AIELLI LA NUOVA APP FLICO, UN’AUDIOGUIDA PER CONOSCERE LE BELLEZZE DEL PICCOLO BORGO MARSICANO

Il presente ci obbliga a stare al passo con i tempi. I tempi ci parlano di una dimensione diversa, che non conoscevamo, ma che vogliamo cavalcare e governare. È sbarcata ad Aielli la nuova app flico.

Permetterà ai visitatori occasionali di avere tutte le info che riguardano i murales più importanti del paese. Basta scaricare la app sugli store e il gioco è fatto. Distanze, descrizioni e nomi degli autori. Ora ce n’è per tutti i gusti e per ogni esigenza. Come ogni museo che si rispetti si potrà scegliere tra un tour dei murales completo, con guide dedicate che raccontano storie e dettagli su murales e paese, o accontentarsi di una descrizione in audio guida tramite applicazione.