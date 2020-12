È SEMPRE NATALE…EVENTI CELANO 2020

Un Natale diverso quello che ci prepariamo a vivere in questi giorni. La pandemia del Covid-19 ha imposto restrizioni e il divieto di organizzare eventi e manifestazioni come avveniva di consueto. Limitazioni che hanno portato l’Amministrazione Comunale di Celano, guidata dal Sindaco Settimio Santilli, a mettere su una serie di eventi, attenendosi rigorosamente alla normativa vigente in materia di Coronavirus, per tentare quantomeno di infondere un po’ di leggerezza e serenità a tutti.

“Nell’augurare buon Natale a tutti i nostri concittadini – dichiara l’Assessore alla Cultura Antonella De Santis – come amministrazione comunale abbiamo voluto evidenziare la nostra presenza con un messaggio di speranza che guarda con ottimismo al futuro.”

Il 23 dicembre ci sarà l’esibizione itinerante degli zampognari dell’Associazione Musicale di Introdacqua;

il 25 dicembre, dall’Auditorium Fermi in diretta Streaming, esibizione dell’attore Sergio Meogrossi con: Buon Natale Celano;

il 30 dicembre, in diretta Streaming, spazio alla musica con: percorsi d’Autore, Christmas VS Covid-19, con Tony Mione e Viktor Piro;

il 2 Gennaio 2021, alle 18 in diretta Streaming, dall’Auditorium del Museo Paludi, Gran Concerto di Capodanno della Banda Città di Celano, con replica alle 21.

Tutti gli eventi saranno trasmessi esclusivamente in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Celano e sul canale 119 di Info Media News.