Ci ha lasciato il professor Ezio Burri, docente di geografia e geomorfologia all’università degli studi dell’Aquila, socio fondatore dello Speleo club di Chieti, autore di numerose pubblicazioni; oltre 130 sono stati i suoi contributi scientifica a livello nazionale ed internazionale. Il suo lavoro, portato avanti per tutta la sua vita, era finalizzato a migliorare l’immagine e le bellezze dell’ abruzzo nel mondo. All’università dell’Aquila ha insegnato , per anni, oltre alle materie sopraindicate, geografia del paesaggio e dell’ambiente, cartografia tematica, speleologia, geomorfologia culturale, didattica della geografia e didattica di scienze della terra. Come speleologo, invece, è stato direttore, per nove anni, della rivista “International Journal of Speleology, edita dall’International Union of Speleology”. Ricordiamo alcune sue importanti opere da lui scritte come: “La riserva naturale delle grotte di Pietrasecca, Abruzzo. Paesaggi d’acqua-Waterscapes e Acqua e agricoltura nel Fucino. Aveva mappato i cunicoli di Claudio completamente e ha dato un impulso notevole al progetto di attuazione e valorizzazione del Parco Culturale del Fucino. E’ stato un uomo di grande cultura che non dimenticheremo mai. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 15 luglio, nella chiesa di San Francesco Caracciolo (Tricalle) alle ore 9.30.