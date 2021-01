ECUADOR, L’AMORE TRA “FUGA” E REALTA’: LO STRABILIANTE NUOVO SINGOLO DEL CANTANTE NICK SIMON

La canzone, ad un ‘attenta analisi, presenta due livelli semantici particolarmente interessanti : quello musicale e quello verbale; mentre il primo presenta uno stile indubbiamente originale poiché convivono tonalità tipiche della canzone italiana e quella tipica del mondo latino-sud americano, per cui, pur descrivendo la canzone la delusione dell’innamorato, presenta una musicalità ” allegra”. Per quanto riguarda il campo semantico, relativo alle parole, il protagonista NICK SIMON ricorda con nostalgia il tempo, solo apparentemente passato, poiché pensa che a breve raggiungerà in Ecuador la donna amata. E’ un componimento che lega passato e futuro volendo, il cantante, quasi annullare il presente che più che essere angosciante per la delusione d’amore, lo proietta, non riuscendo ad aderire al “principio di realtà” (l’abbandono), nel “principio di piacere” che dovrebbe consistere nel raggiungere la sua donna oltre oceano, la qual cosa forse non si realizzerà mai, ma rappresenta la consolazione al dolore poiché, il protagonista, in un certo senso, non riesce a rielaborare il “lutto” rappresentato dalla perdita della donna amata.

ECUADOR

E’ disponibile in tutte le piattaforme streaming “Ecuador” (Marika Records), il nuovo singolo del cantante Nick Simon. Una canzone dalle sonorità fresche e dalla musica latina che vi conquisterà al primo ascolto.Nick Simon torna a sorprenderci con un singolo dai ritmi latini che ci riporta alla fine della bella stagione estiva. Le sonorità allegre e frizzanti vi metteranno subito di buon umore, scaldando gli animi e l’atmosfera.”Ecuador” è una canzone che ho scritto durante la quarantena, con la speranza di poter alleggerire l’umore e portare allegria alle persone. – Commenta Nick Simon – Dopo il successo di “Voglio Te”, mi sono messo subito a lavorare preso da una nuova ispirazione: ho voluto raccontare una storia d’amore finita ma con un lieto fine. “Ecuador” è la storia di due ragazzi che si incontrano durante le vacanze con colpo di scena: lei parte e lui fa di tutto per ritrovarla. Ho scelto di scrivere un’altra canzone dal ritmo ballabile e allegro perché in questo periodo è quello di cui tutti abbiamo bisogno!»Il brano “Ecuador” è stato scritto e composto da Nick Simon, registrato al Master Studio di Udine e il mastering è stato curato da Massimo Passon. Stiamo preparando il tour 2021 e la produzione sarà realizzata da Management Star Event. Nick Simon inoltre andrà in onda nel circuito televisivo nazionale e internazionale del programma televisivo Spazio Musica ideato e prodotto da Francesco Lacalamita

