ELEFANTE BRUCIATO VIVO DA TRE UOMINI, DUE SONO STATI ARRESTATI

Una notizia terribile che arriva dall’India dove “tre uomini” , se così si possono definire, hanno bruciato vivo un elefante che era solito fare incursioni pacifiche nel loro villaggio.

Il pachiderma era conosciuto da tutti in quel villaggio, era pacifico e non dava fastidio, ma questo non ha fermato questi tre “animali”, che la notte scorsa, come riportato dal giornale l’Indian Times, gli hanno lanciato in testa un copertone incendiato che ha ucciso l’elefante bruciandolo vivo.

Dei tre due sono stati già arrestati, si spera che il terzo venga preso presto.