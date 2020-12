ELEFANTINO SALVATO CON UN MASSAGGIO CARDIACO

Un elefantino è stato salvato con un massaggio cardiaco dopo essere stato investito da un motociclista. Una storia che fortunatamente per il piccolo pachiderma è finita bene. Il fatto è accaduto alla vigilia di Natale orientale di Chanthaburi in Thailandia, una notizia che ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, rimbalzando dai giornali ai social.

Il piccolo elefantino è stato investito da un uomo in moto anche lui fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. La peggio sembrava averla avuto proprio l’elefantino andato in arresto cardiaco, a salvarlo è stato un operatore sanitario che si è improvvisato veterinario e praticatogli un massaggio cardiaco è riuscito a rianimarlo.